Kristjan Pomm: meeste suurim terviserisk on liigne kehakaal

November on pühendatud meeste tervisele, et suurendada teadlikkust terviseprobleemidest ja juhtida tähelepanu nende ennetamisele. Oluline on järgida pealtnäha lihtsat valemit: tervislik toitumine, regulaarne füüsiline aktiivsus, tasakaal töö- ja puhkeaja vahel, tugev sotsiaalne võrgustik ning armastav paarisuhe.