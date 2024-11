Mati Määrits: tuhat päeva sõda. Kaua veel?

Viimase aja teated lahinguväljalt ei ole sugugi lootustandvad, sest agressor surub kõigest jõust peale. Inimkaotustest naaberriik ei hooli – peaasi, et saaks enne võimalikke rahuläbirääkimisi endale võimalikult suure tüki krahmata. Ilmselgelt on lootus sellele pandud, et tulevane piir või vähemalt kontrolljoon jääbki just sinna, kus rindejoon parasjagu oli.