Rahva võimule järgnevalt on meie riigi hierarhias kolm fundamentaalset ja võrdset võimu institutsiooni. Seadusandlik võim on riigikogul, täitevvõim vabariigi valitsusel ja õigust mõistab ainult kohus.

Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta (Eesti 200) on teadaolevalt andnud suunise, et kärpida võib ka maakohtuid. Juba on tehtud ettepanek näiteks Põlva kohtumaja sootuks sulgeda. Sellekohane arutelu peaks aset leidma järgmisel kohtute haldamise nõukoja istungil. Kärpekirves on ka Jõhvi kohtumaja kohal.