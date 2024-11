Valio investeerib 7 miljonit eurot Võrru juustulao rajamiseks

«Tegu on pikalt planeeritud investeeringuga, mis võimaldab kontrollida juustu kvaliteeti algusest lõpuni, vähendada transpordiga seotud jalajälge, tuua Võrru tipptehnoloogia viimane sõna ja kasvatada ekspordipotentsiaali,» rääkis Valio Eesti juht Maido Solovjov. «Paljud inimesed ehk ei tea, aga Võrus aastas valmivast 4 miljonist tonnist juustust süüakse pool ära Itaalias, aga lisaks ekspordime veel 24 riiki, muuhulgas Kreekasse, Indiasse, Araabia Ühendemiraatidesse ja Kanadasse. Eesti inimesed armastavad Võru kõvajuustu küll väga, aga kuna meid on siin vähe, siis suurem osa Valio itaaliapärasest juustutoodangust tarbitakse teistes riikides. Küll on meil soov, et kogu toodang valmiks üksnes Eestis,» lisas Solovjov.