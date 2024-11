Ilma nii kaubast kui ka rahast: pürotehnika tellimine välismaalt on taas sagenenud

Nõuetele mittevastavad, keelatud või ohtlikud tooted konfiskeeritakse ja hävitatakse. Tooteohutus on oluline, kuna see kaitseb inimeste tervist ja elu ennetades õnnetusi.

Majandustegevus pürotehnikaga on üldjuhul lubatud vaid vastava tegevusloaga ettevõttel. See tähendab, et pürotehniliste toodete edasimüümine eeldab tegevusluba.

Pauguti on teravaid kilde mitteandvasse mittemetallist kesta paigutatud pürotehniline toode, mis laengu süttimisel tekitab peamiselt pauguga heliefekti. Eestis on pauguti müük tarbijale ja selle kasutamine üldjuhul keelatud.

Paugutite ohtlikkust näitab see, et nende kasutamisega on sageli tekitatud ulatuslikku varalist kahju. Pauguti tõrgete tõttu või ebaõige kasutamisega on inimesed tekitanud endale ja teistele väga tõsiseid tervisekahjustusi. Ilma on jäädud näppudest, või on saadud tugevaid näo- või kuulmiskahjustusi.