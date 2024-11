Levib komme tellida üliohtlikku kraami

«Pürotehniliste toodete tellimisel tuleb silmas pidada, et riigiti võivad seadused erineda ning see, mis võib olla lubatud tellida mõnes teises riigis, võib olla meil keelatud. Siinkohal paneme võimalike sekelduste vältimiseks lastevanematele südamele kodus nendel teemadel rääkida ja jälgida, mida lapsed välismaistest e-poodidest tellivad,» rõhutas Saar.

Oluline teada:

Pürotehnilisi tooteid ei tohi saata tavapostiga. Nende saatmine on lubatud ainult spetsiaalse kullerteenuse kaudu, mis järgib ohtlike kaupade transpordi nõudeid ning kasutab vastavat märgistust.

Pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes vastavalt selle kasutusotstarbele, kooskõlas ohutusnõuetega ning arvestades toote kasutamisele määratud vanusepiirangut.

Nõuetele mittevastavad, keelatud või ohtlikud tooted konfiskeeritakse ja hävitatakse. Tooteohutus on oluline, kuna see kaitseb inimeste tervist ja elu ennetades õnnetusi.

Majandustegevus pürotehnikaga on üldjuhul lubatud vaid vastava tegevusloaga ettevõttel. See tähendab, et pürotehniliste toodete edasimüümine eeldab tegevusluba.

Ilma tegevusloata majandustegevus pürotehniliste toodetega võib olla väärteo korras karistatav.

Mis on pauguti?

Pauguti on teravaid kilde mitteandvasse mittemetallist kesta paigutatud pürotehniline toode, mis laengu süttimisel tekitab peamiselt pauguga heliefekti. Eestis on pauguti müük tarbijale ja selle kasutamine üldjuhul keelatud.

Paugutite ohtlikkust näitab see, et nende kasutamisega on sageli tekitatud ulatuslikku varalist kahju. Pauguti tõrgete tõttu või ebaõige kasutamisega on inimesed tekitanud endale ja teistele väga tõsiseid tervisekahjustusi. Ilma on jäädud näppudest, või on saadud tugevaid näo- või kuulmiskahjustusi.