Minister meenutas teleusutluses, et Ukrainat toetavate riikide diplomaadid on juba pikka aega rääkinud, et Ukrainal peaks olema võimalus tegutseda ennetavalt ja rünnata neid kohti, kuhu on koondunud suur hulk vaenlase sõdureid, logistikaahelaid, varustuspunkte ja sõjalisi rajatisi, et pärssida seeläbi Venemaa rünnakuid.