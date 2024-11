Korraga võib maha tulla mitukümmend sentimeetrit lund

Tänaseks on keskkonnaagentuuri ilmateenistus andnud suurele osale Eestist kõrgema taseme hoiatuse. See puudutab Harju-, Pärnu-, Saare-, Hiiumaad ning Ida- ja Lääne-Virumaad.

Täna hommikul on nendes maakondades oodata lund ja lörtsi. Mitmel pool on tuisk. Kagu- ja idatuul puhanguti 15, rannikul kuni 22 m/s, ennelõunal ida- ja kirdetuul puhanguti 18, rannikul kuni 25 m/s. Lisanduv lume- ja lörtsikiht ulatub umbes 5 sentimeetrini. Õhutemperatuur on nulli ümber ja teepinnad libedad!