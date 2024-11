Ajad kinni Välismaalt toodud autot ei õnnestu enam enne registreerimistasu tulekut arvele saada

Kuna uuest aastast hakkab mootorsõidukitele lisaks automaksule kehtima ja registreerimistasu, mis võib kohati olla päris krõbe, on autofännidel praegu veel viimane võimalus veidi raha säästa, kui auto võtta arvele sel aastal. Et välismaalt toodud masin Eestis arvele saada, tuleb see aga esmalt tuua transpordiametisse registreerimiseelsesse kontrolli ja seejärel Eestis registreerida.