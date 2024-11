Eamets võttis vaatluse alla perioodi tänavu jaanuarist kuni oktoobrini. «Registreeritud töötus on selle aja jooksul vähenenud 15,2 protsenti,» nentis ta ja täpsustas, et kõige rohkem on tööpuudus vähenenud Võru maakonnas (33,7%), sealhulgas eriti Rõuge vallas (39,7%), Võru vallas (34%) ja Setomaal (32,4%).