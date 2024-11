Galerii Valgamaa tublimad ühingud, kogukonnad ja kodud võtsid vastu tunnustuse

MTÜ Fortissimo panustab Tõlliste piirkonna ürituste korraldamisesse aasta ringi. Nad tegutsevad vaikselt, seega kõik ei pruugigi teada, et tegelikult on Tõlliste piirkonnas üks väga usin seltskond, kes tagab, et iga üritus saaks korraldatud. Ühingu tegemised aina laienevad ja koos tegemiseks jätkub rõõmu ja tahet, olgu selleks ürituseks siis kas või üle poole tuhande osalejaga Tsirgufest. Ühisel koos korraldamise teel haaratakse kaasa nii rahvamaja, vald, ettevõtted, naaberkülade seltsid kui ka kogukonna liikmed.