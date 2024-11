Vallad loodavad tööstusaladega ääremaale investoreid meelitada

Võrumaa arenduskeskuse ettevõtluse suunajuht Kaido Palu selgitas, et Kagu-Eesti programmis on üks tegevustest siinse mainekava loomine, et siia kanti investeeringuid meelitada. «Kui fookust otsisime, oli ühe teemana laual küsimus, mida investorid vajavad. Nad vajavad ettevalmistatud kinnistuid seal, kus on mingil määral turutõrge võrreldes Tallinna ja Tartu kuldse ringiga.»