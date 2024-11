Nele Peil: kõrged hinnad kaupmeest rõõmust rõkkama ei pane

Kaupmees peab läbirääkimisi tootjatega, et saada soodsaimat sisseostuhinda; samuti teenusepakkujate ja kinnisvaraomanikega, et tagada võimalikult madalad püsikulud; aga ka valitsusega, et hoida madalamal maksukoormust. Kõigel on üks eesmärk: pakkuda tarbijale soodsaimat hinda, et tarbija valiks just tema poe.