Kui palju kuupmeetreid purustatud betooni õues kuhja sai, ei ole Tsäko mõõtnud. «Seda on omajagu. Eks me alles otsime, kuhu saame selle paigutada. Mõned koormad on ka juba siit teele läinud. Vanametall jõudis kokkuostupunkti. Koolimajja jäänud mööblit – laudu ja toole – üritasime küll jagada, aga soovijaid oli vähe, mistõttu see läks samuti utiliseerimisele,» mainis mees.