Esmakordsete lapsevanemate poole pöördudes märkis Martti Rõigas, et nad on saanud ametisse, mis ei lõpe kunagi ja millel pole puhkepäevi, aga mis on ometi kõige erilisem maailmas. «Need lastevanemad, kes on sellel üritusel juba teist või kolmandat korda, võivad öelda, et töö on aus, palka ei maksta, aga boss on see-eest ülivõluv, kui tal just parasjagu hammast ei tule.»