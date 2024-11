„Tahtsime, et noored saaksid tunnetuse, kuidas ühe toimiva ettevõtte rajamine käib ning millised sammud tuleb selleks läbida. Seda alates uue äriidee hindamisest ja arendamisest kuni turgude ja vajaminevate ressursside ning rahavoogude analüüsini. Kui oma idee sellisel moel läbi töötada, võib selguda, et mõni suurepärasena tundunud mõte nii hea ei olnudki, teised ideed võivad vajada edasiarendamist, aga mõnel äriideel seevastu on potentsiaal kasvada tõeliseks ja tulutoovaks ettevõtteks,“ rääkis Valgamaa kutseõppekeskuse projektijuht Ahko Ahtijäinen.