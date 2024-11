Politsei hoiatab võltsitud kontserdipiletite müüja eest

Mees pakub sotsiaalmeedia keskkondades nagu Snapchat, Instagram, Facebook müügiks võltsituid kontserdipileteid. Artistideks, kelle kontsertidele ta pileteid pakub on Coldplay, Hans Zimmer, Onu Bella ja Imagine Dragons.

Seni teadaolevalt on ta kasutanud erinevaid varikontosid ja kasutajanimesid: Tgue Krk Andrus Kapsi, Mihkel Reimann, Daniel Kapsi, @22kapsi $MILLION DOLLAR BABY$.

Rapla menetlusgrupi eriasjade uurija Tanel Alasmaa sõnul on mees juba ainuüksi selle aasta jooksul tekitanud kelmustega varalist kahju tuhandeid eurosid. „Piletitel on kõigil näiteks sama QR-kood ja muid võltsingule viitavaid elemente. Kümneid kelmuse episoode uuritakse alustatud kriminaalmenetluse käigus,“ lisas ta.

Alasmaa kutsub inimesi üles petturilt pileteid mitte ostma. „Kui teil puudub võimalus pileti ehtsust kontrollida, siis parem jätta see ost tegemata. Vaid ametlikke müügikeskkondi kasutades on ehtsus garanteeritud ja nii ei saa see konkreetne või ka mõni teine pettur loodetud tulu," ütleb Alasmaa.