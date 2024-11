«Viimastel aastatel on kaitseväe ja liitlasvägede tegevus muutunud oluliseks teemaks mitte ainult riigikaitselises kontekstis, vaid ka regionaalarengus,» kirjutavad uuringu autorid Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskusest RAKE töö kokkuvõttes. «Erilist tähelepanu on pälvinud kaitseväe tegevuse mõju Eesti väikelinnadele ja maapiirkondadele, kus kaitsevägi ja liitlasväed on oluliselt esindatud.»