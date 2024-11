Õpetajad käivitasid Võrus Euroopa tippu jõudnud postitantsustuudio

Aveli Ladva rääkis, et tema ja Oksana alustasid mõlemad postitantsu harjutamist 2017. aastal toona veel teineteist tundmata. Oksana on pärit Ida-Virumaalt ja tema mees Võrumaalt, Aveli päritolupaik on Võrumaa, ent vahepeal elas ta Tartus.

«Huvi oli mul juba pikemalt olnud. Kuna üks tuttav tegi seda, siis vaatasin, et vau, megaäge, tahan ka proovida. Läksin Tartus trenni ja kohe oli tunne, et see on täiega äge, tahan seda teha,» selgitas Ladva naerulsui, kuidas selle trenni avastas.