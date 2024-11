EPKK auliikmeks nimetati kauaaegne Eesti leivaliidu president ning rukkileiva propageerija Uno Kaldmäe. Auliikmeks nimetamine on EPKK kõrgeim tunnustus.

C. R. Jakobsoni kujutisega aumärgi Eestimaa Heaks pälvisid lisaks Kaldmäele veel kuus inimest. Nende seas on ka Põlvamaa mees Raivo Musting – piimakarjakasvataja ning Külmsoo jätkusuutliku peretalu looja. Musting oli Eesti esimene aasta põllumehe tiitli saaja 2001. aastal, tema silmapaistev töö põllumajanduses on pakkunud inspiratsiooni paljudele.