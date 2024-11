Lainepoiss näitas, et Peipsi lainetus jäi tänavu tagasihoidlikuks

Peipsi madaluse tõttu – järve keskmine sügavus küündib 7 meetrini – on laineperiood võrreldes merega lühema kestvusega. Laineperiood on aeg, mis kulub kahe üksteisele järgneva laine liikumiseks läbi sama asukoha. Laevnike keeles räägitakse teravast Peipsi lainest, mis lõhub paati ja on ohtlikum seilata.

Kui näiteks Liivi lahes mõõdetud laineperiood jääb keskmiselt kolme sekundi juurde, siis Peipsil on see värskete mõõteandmete põhjal kaks sekundit. Väga haruldane on Peipsil üle 4 sekundi kestev laineperiood, mis esineb tuulevaikse ilmaga. Silma jaoks petlikult peegelsile veepind tegelikult lainetab, nagu näiteks tänavu aasta 14. mai hommikul kell 11 kohaliku aja järgi. Siis oli laineperioodiks 5 sekundit, mis on ainus juhtum üle 5 sekundi alates 2022. aastast.