Pühapäeval paisub tuul taas maruks

Keskkonnaagentuuri teatel on pühapäeva öö hakul pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, rannikul tuiskab. Pärast keskööd taandub sadu itta ja pilved hõrenevad. Puhub edela- ja lääne-, öö hakul ka loodetuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -7, Lääne-Eesti rannikul kuni +1 kraad.

Peipsil puhub edela- ja läänetuul 5–10, puhanguti kuni 13, öö hakul kuni 15 m/s. Lainekõrgus on 0,7–1,5 meetrit. Öö hakul on lumehooge. Nähtavus on mõõdukas, kuid lumehoogudes halb. Külma on 1–3 kraadi.