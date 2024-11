Külaseltsi ühe eestvedaja Tiia Johansoni sõnutsi on põhilised ühisüritused vastlapäev, talgud, pidulik lipuheiskamine vabariigi sünnipäeval ning jõulud. «Külaplats meil on, aga kogukonna maja ikka veel mitte. Seetõttu käiakse koos nii meie kodus kui ka Kerstna talus. Heameel on selle üle, et noored on aktiivseks läinud.»