Teeolud on kohati keerulised

Ilmaprognoosi kohaselt on päeval vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis on ennelõunal pilvisem ja on vihma võimalus. Ilm on tuuline, tuulepuuhangud on sisemaal kuni 16, saartel ja rannikul kuni 22 m/s. Õhu- ja teetemperatuur tõusevad plusspoolele.