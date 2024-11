Võru koolipoisid hoiavad vanameeste metalli au sees

Võru Kesklinna kool andis hiljuti teada, et nende bänd pälvis Harjumaal Kosel peetud vabariiklikul koolibändide võistlusel Koolirock eripreemia. Täpsematel andmetel oli tegu metal’i eripreemiaga. Mis bänd see Arestor aga õige on ja mis asi on tänapäeval koolibänd? Nagu selgitas ansambli asutaja, bassimängija ja laulja Artur Breidaks, siis aktusel hümni esitamine põhifookus pole, kuigi pooleldi kooli-, pooleldi iseseisev bänd nad tõesti on.