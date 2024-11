GALERII Neljas jäätmepunktis liigub nüüd värav eest üksnes telefonikõne peale

Kui Ahja ja Tilsi punktid on juba kuu aega avatud varahommikust hilisõhtuni, siis Vastse-Kuustes ja Moostes hakkas värav külastaja telefonikõne peale eest sõitma alles nädalapäevad tagasi. Kõige suuremad tööd ongi ette võetud Moostes, kus ladustati varem jäätmeid otse asfaldile. Seal on konteinerid nüüd katuse all ning kerkinud ka majake ohtlike jäätmete vastuvõtmiseks.