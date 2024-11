"Õhupolitsei üheksa kuud kestnud rotatsioon Lätis tõestas, et Lielvārde baas on hävituslennukite vastuvõtmiseks täisvarustuses. NATO patrullmissioon tugevdab Balti õhuruumi ja tagab selle kaitse, olenemata lennuki asukohast. Samas, arvestades NATO õhuruumi rikkumiste sagenemist, on vaja tugevdada liitlaste kohalolekut Lätis nii elavama heidutuse kui ka NATO õhutõrje rotatsiooni sisseviimisega," rõhutas Sprūds.