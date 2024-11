Hääleõigus on demokraatias tihedalt seotud kodakondsusega, mis sümboliseerib kodaniku lojaalsust riigile. Kuna Venemaa kodanikud ei ole lojaalsussuhtes Eesti Vabariigiga, võib tekkida küsimus, kas nad tegutsevad siin Eesti või Venemaa huvides. Oluline on aga eristada neid vene rahvusest püsielanikke, kellel on nii-öelda hall pass – see ei tähenda, et ollakse lojaalsed Venemaa Föderatsioonile.