Valga haigla teenused peaksid olema Põhja-Läti inimestele kättesaadavamad

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman rõhutas, et koostöö Eesti ja Läti vahel on praegu ääretult oluline. „Meil on palju ühiseid teemasid – sealhulgas piiriäärsete alade regionaalpoliitika, ühistransport, valmistumine kriisideks, tervishoiuküsimused – mille nimel peame ühiselt pingutama,“ lausus Hartman.