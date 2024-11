Võrumaa gümnasistide tiim läheb suurele AI-võistlusele auhinda jahtima

“Kokku registreerus ideekonkursile sel aastal 39 meeskonda üle Eesti, millest igaühes oli 3–5 liiget, seega osales sel aastal programmis 151 õpilast ja 31 õpetajat. See tähendab, et konkurents oli väga tihe ja näeme, et tehisintellekt ehk AI kõnetab noori väga ning nad soovivad teemal kaasa rääkida,” sõnas Solve For Tomorrow programmi juht Egle Tamelyte.