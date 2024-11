Raamatukogu juht kohtus hiidteosega

«Göteborgis kohatud raamat on kindlasti kõige suurem tänapäeval välja antud raamat, mida ma käes olen hoidnud,» kinnitas Rätsepp. «Raamat on rootsikeelne ja asus luuletuste sektsiooni väljapanekus, kuigi tegu ei tundunud olevat luuleraamatuga.»

Seejuures on ta Eestis kunagi kohanud veel paksemat raamatut. Kuid see kohtumine oli sedavõrd ammune, et Rätsepp on unustanud, kus see aset leidis.