Üle Eesti toimub toidukogumine 82 jaekaupluses, mille eesmärk on koguda kauasäilivat toitu suurenenud toiduvajaduse leevenduseks ja toiduvarude rikastamiseks.

Toidupanga tegevjuhi Piet Boerefijni sõnul on tänavu Toidupanga abi vajanud keskmiselt 17 500 inimest nädalas. «See arv peegeldab küll hetkeolukorda, kuid kahjuks näitab kasvav elukallidus ja toiduhindade tõus, et vajadus toiduabi järele ei vähene. Lisaks on töötuse kasv toonud juurde peresid ja üksikisikuid, kes varem toimetasid iseseisvalt, kuid nüüd vajavad toiduabi,» rääkis Boerefijn.