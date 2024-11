Õpilasleiutajate preemiaid jagus ka Tõrvasse ja Rõugesse

«Igas ametis olles on võimalik leida midagi, mida saab paremaks teha. Tuleb vaid osata näha võimalusi. See ongi leiutamise juures peamine – kõigepealt peab märkama probleemi. Seejärel saab mõtlema hakata, milline lahendus on kõige nutikam ja kasulikum,» ütles president Karis.

«Alati ei pea see olema mõni masin, teinekord tuleb lihtsalt asju teistmoodi tegema hakata. Kui osata nii mõtlema hakata, saab leiutamisest eluviis. Ja see on üks mõnus eluviis. See on kasulik kõigi teiste jaoks, sest siis läheb ka meie elu paremaks. Aga mõnus ka teile endale, sest nuputamise ja avastamise rõõm on üks vägev doping,» lausus riigipea.