Aasta noore muusiku tiitli noppis Alfred Vürst

Noormees õpib korraga kolmel erialal: kontrabass, trompet ja soololaul. Samuti on ta mitme orkestri liige. Kontrabassi mängib Alfred Põlva muusikakooli ja Karisilla keelpilliorkestris, trompetit Heino Elleri muusikakooli ja Räpina valla noorte puhkpilliorkestris. Lisaks alustas Vürstide pere kolm liiget tegutsemist puhkpilli pereansamblina Artur Kiige juhendamisel.

Trompetit õpib Alfred Vürst Heino Elleri muusikakoolis Tulevikumuusikute programmis, mis tähendab seda, et üks tund toimub Elleri ja teine tund Räpina kooli alt ning noormehel tuleb kaks korda nädalas võtta ette sõit Tartusse. Tema õpetaja on vaskpillipedagoog ning orkestrijuht Priit Sonn, kes oli tänavusel Eesti muusikakoolide liidu tunnustusüritusel aasta õpetaja nominent. Trompetitundides on Alfredi kontsertmeister pianist Jaan Kapp.