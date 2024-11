Kes on kunagi remonti teinud, see teab, kui tüütu ja aeganõudev võib see olla. Helme uut mõisnikku Kaur Kukke võib seetõttu ilmselt pidada pisut hulljulgeks, aga ta plaanib eeskätt omapäi nokitsedes järgmise kümne aastaga korda teha 50 ruumiga Helme mõisa peahoone, kuhu pere hiljuti sisse kolis.