Pääs Eestisse jäi suletuks kahel Gruusia, kahel Colombia ja ühel Venemaa kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et neil puudusid vajaminevad dokumendid, andsid ebaselgeid ütlusi või leiti, et nad on ohuks avalikule korrale, vahendas PPA pressiesindaja.