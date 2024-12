Minister: panuse kogukonna turvatundesse saab anda ka maitseelamuste kaudu

«Kaitsetahe algab teadmisest, et kodu ja lähedased on hoitud ning kaitstud,» toonitas kaitseminister Hanno Pevkur. «Lüllemäe Kolme Sõsara pererahva meelekindlus, tahe ja usk endasse on hea kinnitus sellest, et Kagu-Eestis on võimalik anda panus kohaliku kogukonna turvatundesse ka suurepäraste maitseelamuste kaudu. Just selliseid eeskujusid vajab iga kogukond, et olla tugev ja kokkuhoidev. Tugev kogukond on ka riigikaitse oluline vundament.»