«Nagu säraküünal läks.» Põlvamaa naine kaotas aastaid ehitatud kodu 20 minutiga

Ainus, mille majast välja sööstnud naine kaasa haaras, oli käekott. «Vaatasin, et juba pillub sädemeid autole. Kõik see käis nii kiiresti,» jätkas ta. Paraku auto süütevõtit käekotis ei olnud, mistõttu tuli Tiiul tagasi majja joosta ja see ära tuua, et saaks autogi ohutumasse kaugusse ajada. «Siin nägin, et mul on telefon autos. Ma ei olnud seda tuppa võtnud, sest mõtlesin, et kes mulle ikka helistab.»