GALERII Taevapark avas vaated Põlva ilule

Põlva kultuuri- ja huvikeskuse direktori Eerika Margi sõnutsi on kultuuripealinn olnud Põlvale märgilise tähendusega. «Tallinna kultuuripealinna ajast on seal Kultuurikatel. Kui Tartus otsivad kultuuritegelased maamärke, mis kultuuripealinnast maha jäävad, siis Põlva saab uhkusega öelda, et meil jääb küll maamärk maha. Olen täitsa kindel, et kui ei oleks kultuuripealinna olnud, poleks Taevaparki tulnud.»