Tomi Saluveer: tere tulemast Vangažisse!

Tegin sellise ettepaneku eile ka Elronile. Nad täpsustasid põhjalikult minu mõtet, kuid jäid esialgu vastuse võlgu. Mõne aja pärast andis Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis siiski kommentaari: «Mõte on huvitav ja vastus sõltub väga palju sellest, kuidas Rail Baltic Lätis siseriiklikult realiseerub. Kui Lõuna-Eesti reisija jaoks on ümberistumisel mõtet ja kogu taristu seda toetab, tasub mõte kindlasti kaalumist. Praegu on väga raske ja vara seda hinnata. Hetkel seda peatust pole Tartu–Riia liinile planeeritud.»