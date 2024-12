Keskkonnaamet ei luba ilveseid küttida

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk ütles, et ei ole väga tõsiseid põhjuseid, miks Eestis peaks hakkama ilveseid küttima. «Keskkonnaametile teadaolevalt ei ole ilvesed loomaomanikele suurt kahju põhjustanud ning akteeritud ründed kariloomadele või koertele on minimaalsed,» rääkis Kukk. «Kuna viimastel aastatel on metskitsede populatsioon olnud languses, võib eeldada lähiajal ka ilveste juurdekasvu pidurdumist, sest metskitsed on ilvestele põhitoit.»