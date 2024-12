«Iga euro on suureks abiks.» Tules kodu kaotanud naisele kogutakse uue maja ehitamiseks raha ja materjali

«Aastaid Tartu turul Kõivu talu köögiviljade ja taimede müügiga tegelenud Tiiul algab uus hooaeg juba märtsist pihta ja see nõuab ka igapäevast kohalolu Kõivu talus,» selgitas Karina Gusseva. «Praegu on [Tiiul] olemas peavari Tartus, aga iga päev edasi-tagasi käimine ei ole võimalik.»

Plaan on järgmine: kuna põlenud majast enam midagi taastada pole ja päris uue elumaja rajamiseks pole naisel raha võtta, kohandatakse talle eluasemeks õuel olev puitkarkass, millest Tiiu plaanis muidu garaaži ehitada. Selle mõõtmetega 9,7 korda 8 meetrit poolelioleva hoone valmisehitamine on tema sõnul kõige kiirem viis peavari saada.

«Karkass on sisuliselt olemas, ka sarikamaterjal ja eterniit on olemas,» rääkis Tiiu Pütsepp. Tema sõnul on kõige pakilisem töö ehitada enne külmade tulekut tulevasele majale valmis kanalisatsioon. Sealt edasi kulub raha põrandabetooni, seinamaterjalide ja saja muu asja jaoks, mida ehituseks kulub. Kindlat rahasummat, mis garaažist maja ehitamiseks võiks kuluda, Tiiu öelda ei osanud.

«Igasugune abi on teretulnud,» rõhutas Karina Gusseva. «Oodatud on eeskätt ehitusmaterjal, millega oleks võimalik alustada ehitustegevust. Samuti ka abikäed. Aidata võib ka nõuga või ideedega. Kes tunneb, et sooviks rahaliselt toetada, siis see on ka väga oodatud. Iga euro on suureks abiks.»