Varaste vägivald on mitmekordistunud

Viking Security mehitatud valve juhi Juhan Aia sõnul on selline silmatorkav erinevus piirkondade vahel viimastel aastatel esmakordne.

“Iseäranis tõuseb varaste aktiivsuse ja kahjuks ka vägivaldsuse poolest esile Tartu linn. Selgelt tegutsevad mitmed elukutseliste varaste grupeeringud. Hiljuti on rohkem silma jäänud ka sõltuvusprobleemidega isikud. Näiteks hiljuti üritas joobes mees veel täiendavalt alkoholi varastada järjepanu kolmest poest, ent esimeste katsete järel tundsid videovalve operaatorid ta ära ning turvatöötajad pidasid ta kinni. Aga veel enne politseile üleandmist tuli talle kutsuda kiirabi, sest tal tekkisid juba tugevad võõrutusnähud. Lõpuks sai isik nii arstiabi kui politseile üle antud,” rääkis Aia.

Valvejuhi sõnul on varaste vägivaldseks muutumise juhtumid viimastel nädalatel Lõuna-Eestis ületanud eelmise sügise taset lausa mitmekordselt.

“Turvatöötajad on pidanud kasutama nii gaasi kui käeraudu. Vägivaldsete varaste seas on lisaks meestele olnud ka naisi, mis pole tavaline. Lisaks varastele on tulnud poes viibivaid inimesi kaitsta ka isiku eest, kes isiklikel põhjustel ägestus ning muutus agressiivseks ja ümbritsejatele ohtlikuks,” tõi Aia välja.