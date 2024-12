UNESCO lisas mulgi pudru kultuuripärandi nimekirja

„Vaimsel kultuuripärandil on oluline kogukondi ühendav roll, eriti rasketel aegadel. Vaimse pärandi nimekirja, mis aitab tutvustada meie erilisi kombeid, teadmisi ja oskusi laiale maailmale, saab esitada just neid nähtusi, mis on elavad, inimestele nende igapäevaelu ja identiteedi osana omased ja olulised. Soovin palju õnne meie mulgi ja ukraina kogukondadele, kes on teinud suurt tööd, et need põlvest põlve edasi kantud ning tänaseni elujõulised tavad UNESCO üleilmsele autahvlile jõuaksid,“ rääkis kultuuriminister Heidy Purga.