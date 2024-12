Arved Breidaks: usaldamatus hukutas haridusleppe

Nagu kõrge palaviku allatoomiseks võetakse paratsetamooli, on ühiskondlike pingete parimaks leevenduseks läbirääkimised. Seda streikivatele õpetajatele haridusminister ka pakkus ning nõnda on läbi aasta hariduslepet tehtud. Lootuses, et see kokkulepe õpetajate mured lahendab: vähendab nende töökoormust ja tõstab palka. Paberil see nõnda ka kõlab. Kui sõnad kedagi toidaks, oleks ju kõik korras.