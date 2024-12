Valga maadlejad võitsid Tapal neli medalit

Kõige paremini läks klubil täiskasvanute arvestuses, kus võideti kaks hõbedat. Eriti suurt rõõmu tegi treener Evo Saarele see, et kuni 67-kilogrammiste võistlejate seas tuli teiseks Vladislav Nesterenko. «Hea meel on, et Vladislavi vorm hakkab paranema. Samas tunnistas ta, et täiskasvanute konkurents on ikka ülitugev,» vahendas Saar medalimehe muljeid.