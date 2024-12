Kultuuripealinna aasta ettevõtluspärlid

Lihtsurelikul on ikka arusaam, et kuskil mujal on kõik parem kui meil oma kodukohas. Taevas on mujal sinisem, ilm soojem ja rahakott kõigil paksem. Nii mõtlevad tihti ka lõunaeestlased – eriti selgelt on kõik parem põhja pool, seega Tallinnas ja muidugi Soomes ning kogu Skandinaavias. Iseenesest on motiveeriv, kui on, kuhu püüelda, aga tegelikult mujalt meid jälgijad kadestavad Lõuna-Eestit täiega ega saa aru meie alalhoidlikkusest.