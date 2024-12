Juhatuse liige Sami Eskonaho ütles 2019. aasta kevadel Lõuna-Eesti Postimehele, et Eesti tõusvad palgad teevad neil eelkõige raskemaks allhanketööde tegemise. Kui palgatase veel kerkima peaks, tuleb neilgi rohkem omatoodangule ja nišitoodetele keskenduda. Sellest hoolimata otsib firma võimalusi, et laieneda: umbes saja töötajaga ettevõttel on tootmisruumid Valgas ja Tõrvas, kõik kokku umbes 2000 ruutmeetrit pinda. Vaja oleks aga suuremaid ruume, ütles Eskonaho toona.