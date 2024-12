Selgusid Lõuna-Eesti parim ettevõte ja aasta toode

Aasta toote tiitli nominent, Valgamaa ettevõte Khis OÜ toodab unikaalse disainiga puidust luksusvanne ning on saavutanud rahvusvahelise edu – eriti Ibizal, kus nende vannid on kuum kaup. Teine nominentide on Anita Tamme loodud bränd Horos, mis toob moeellu rõõmu, pakkudes rõivaid säravates värvides ja suurustes kuni 3XL.