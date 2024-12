Olen sündinud ja kasvanud Häädemeestel, kuid elukaaslane on Tõrva juurtega. Häädemeeste on üliarmas rannaäärne alevik, kus tegutseb vinge kogukond, kellega oli ja on siiani mul alati suur rõõm koostööd teha. Olen väga sotsiaalne ja aktiivne inimene, kellele meeldib end ümbritseda mitmesuguste inimestega ja luua uusi tutvusi, kuid Häädemeestel hakkasin ühel hetkel tundma, et see koht jääb minu jaoks pisut uniseks.